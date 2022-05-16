嘉威生活首季純益改寫次高 每股純益3.02元

嘉威生活 (3557-TW) 公布 2022 年第一季財報，旺季需求顯現，加上產品價格反映原物料成本調升，第一季稅後純益以 2.42 億元改寫歷史次高，季增 49.38%，年增 3.72%，每股純益達 3.02 元。

嘉威生活第一季營收 20.35 億元，毛利率 33.72%，季增 2.09 個百分點，年減 4.8 個百分點，稅後純益以 2.42 億元改寫歷史次高，季增 49.38%，年增 3.72%，每股純益達 3.02 元。

嘉威生活指出，由於船運在第一季稍有緩解，嘉威積極安排出貨，第一季營收首次突破 20 億元創單季新高；今年原物料價格仍持續高檔，但公司積極與客戶溝通並調整價格，今年第一季毛利率較上一季提升 2.09 個百分點，來到 33.72％，價格調升效應可望持續發酵，並將反映在後續利潤上。

嘉威生活第一季受惠通路客戶回補庫存及供應鏈集中化效應，主力餐具用品出貨量維持高檔，廚具產品已開始進入 Costco、Target、Walmart 等大型通路客戶。嘉威生活今年第一季廚具產品營收比重 5.2％，但營收較去年同期成長約 1.09 倍。

嘉威生活主管指出，2022 年全球面臨通膨與升息的挑戰，在供應鏈方面，原物料價格仍持續維持在高檔，嘉威生活透過訂單的掌握加緊原物料採購佈局，降低原料價格波動侵蝕獲利的風險；而美金升值走勢有利接單，一方面加大推出新設計、新材質等產品的力道，配合新產品價格的反映推升營運，審慎面對通膨環境下的經營環境。