因應企業資安需求 安碁資訊旗下安碁學苑Q1招生開課

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (23) 日召開股東臨時會，通過資產處理程序等議案，董事長施宣輝表示，安碁資訊完成併購宏碁雲架構 (eDC) 後，業務範圍將原從架構、每日監控等，擴大天災、駭客等備援機制服務，旗下安碁學苑也規劃在明年 3 月正式開班授課。

施宣輝表示，資安向前部屬必須結合雲端，包含資料備份、架構備份等，過去企業受駭客攻擊，影響時間平均達約一周，嚴重影響公司生產營運，現在透過整合雲端備份，可望大幅縮短恢復時程，這也是安碁資訊希望補上的業務範疇。

安碁資訊預計在明年 1 月底前完成併購宏碁雲架構 (eDC)，施宣輝指出，原本異地備援機制多數僅用在天災造成的災變備援建置，未來加入宏碁雲架構後，將再把駭客攻擊等資安備援納入。

近年企業、政府也對資安意識高度重視，金管會今年就陸續要求 42 家金融機構須在明年首季底前設立副總級資安長職位，111 家達一定規模的上市櫃公司也必須在明年底前設立資安長一職。

施宣輝說，安碁資訊成立安碁學苑的目的就是希望培育更多資安人才，同時降低公司人才被挖角，目前規劃明年 1 月開放招生報名，3 月正式開班授課，也認為隨著資安零信任、元宇宙應用發酵，資安將續扮演關鍵角色。

安碁資訊總經理吳乙南則補充，若依美國資安人才缺口推估，台灣資安人才至少還缺 2 萬人，現階段規劃安碁學苑為 3-4 天課程，以線上線下課成混合形式舉行，鎖定客群仍以政府、金融機構為主，但也有企業洽談包班，費用方面，預期一期課程將落在新台幣 20000-30000 元之間。

安碁資訊股臨會今日通過兩項討論議案，包含修訂公司取得或處分資產處理程序、發行限制員工權利新股，主要就是為了併購宏碁雲架構 (eDC)、留才攬才。