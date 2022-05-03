宏碁旗下三金雞Q1報喜 安碁資訊改寫單季新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下金雞首季營運報喜，安碁資訊 (6690-TW) 受惠資安市場需求成長、併購效應發酵，單季營運創新高，展碁國際 (6776-TW) 首季毛利率也改寫單季新猷，智聯服務 (6751-TW) 則宣布將斥資 1 億元內，策略性投資旭誼工程。

安碁資訊首季受惠資安市場需求成長，加上完成併購宏碁雲架構後，發揮資源整合綜效，首季營收達 3.58 億元，季增 38.38%、年增 19.94%，毛利率 37.73%，季減 4.21 個百分點、年減 1.17 個百分點，營益率 9.19%，季減 3.05 個百分點、年增 0.67 個百分點，稅後純益 2840.8 萬元，季增 6.3%、年增 69.85%，每股純益 1.67 元，改寫單季歷史新高。

展望未來，安碁資訊指出，將持續拓展企業營運價值、追求股東權益最大化，除已規劃成立子公司安碁學苑進行資安專業人員的培育外，也取得宏碁雲架構 100% 股權，完成雲端架構規劃整合服務，可望進一步擴大客戶群。

展碁國際首季營收達 57.99 億元，季減 10.37%、年增 42.66%，毛利率 7.2% 創新高，季增 0.67 個百分點、年增 2.29 個百分點，營益率 2.03%，季增 0.15 個百分點、年增 0.57 個百分點，稅後純益 8532 萬元，季減 26.05%、年增 48.36%，每股純益 1.05 元。

智聯服務則主攻資訊系統整合服務，近年也結合母公司宏碁集團全球化資源，配合客戶往海外市場拓展，今日也公告將在新台幣 1 億元內，策略性投資無塵室建置商旭誼工程。

營運方面，智聯服務首季營收達 3.14 億元，季減 2.91%、年增 1.45%，毛利率 11.54%，季減 0.21 個百分點、年增 2.18 個百分點，營益率 3.33%，季減 0.47 個百分點、年增 0.69 個百分點，稅後純益 845.9 萬元，季減 23.93%、年增 31.35%，每股純益 0.57 元。