證期單位成立應變小組防駭 安碁資訊扮關鍵要角

金管會旗下證券期貨機構，為強化金融業者資安量能，擬共同成立「證券暨期貨市場電腦緊急應變支援小組 (SF-CERT)」，全天候協助業者應變資安事件，市場看好，宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 將扮關鍵要角。

安碁資訊目前營收占比以政府機關為最大貢獻來源，金融、製造業客戶則居次，對於近期證期單位大動作加強資安應變，安碁資訊低調透露，相關單位確實是服務的客戶之一，後續將持續協助各大機關、企業強化資安量能。

安碁資訊今年在 SoC(資安監控防護中心) 業務上，也陸續拿下台北市政府、財稅中心等政府標案，為營運主力動能之一，其次則是提供顧問服務，展望未來，安碁資訊也規畫在明年 1 月底前完成併購宏碁雲架構 (eDC)，進一步納入雲端維運備援、復原服務等，未來將提供一條龍式服務。

安碁資訊也看好，明年在新業務發酵、併購交易案完成效益浮現下，營運可望保持成長，並帶動整體資安服務規模版圖擴大，反觀海外布局進度則因疫情相對放緩，但目前也規劃在泰國、印尼市場進一步擴大訂閱制 SoC 服務。

近期包含元大證券、統一證券、凱基期貨等多家下單系統陸續傳出遭駭客攻擊，部分客戶的複委託帳戶更因此「被下單」，引發市場議論，也讓證交所、期交所先後針對遭駭事件提出對策，希望徹底檢視系統的資安防護力。