嘉威生活1月營收10.1億元創新高 Q1可望再登頂

嘉威生活 (3557-TW) 旺季效應顯現，1 月營收 10.1 億元，創下歷史新高，月增 45.6%，年增達 70.97％，也已達去年第一季 14.74 億元的 68.5％，公司預估，今年第一季營收不但可優於去年同期，也有機會連續兩季創單季新高。

嘉威生活餐、廚具產品產品集中在美國，去年第四季進入美國銷售旺季，單季營收達 16.75 億元，創下新高，2021 年營收 53.02 億元，年成長 19.71％，也是公司轉型後，連續三年營收創高。

嘉威生活主管指出，夏季主題產品一直是營收主力，因應客戶鋪貨的前置時間，每年第四季開始出貨，在隔年第一季進入出貨高峰，由於夏季產品維持高市占率，該公司透過增加 365 日均可販售的產品線，與加強超市線客戶群的布局，得以讓原本第二、三季淡季的營收逐年成長。

根據 Mastercard Spending Pulse 統計，去年 11 月到 12 月 24 日零售銷售年增 8.5％，較 2019 年成長 10.5％，為近 17 年以來最大增幅，消費動能維持強勁，但美國零售商存貨銷售比持續處於低檔，通路商積極向亞洲供應商補貨，也是嘉威生活 1 月能夠突破 10 億元大關的主因。在穩健的終端銷售、通路庫存偏低情況不變，美國客戶回補庫存殷切，有利於嘉威訂單及營收。