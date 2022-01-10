嘉威去12月、Q4、全年營收同創高 今年業績續拚高峰

嘉威生活 (3557-TW) 今 (10) 日公布 2021 年最新營收，包括 12 月營收 6.94 億元，第四季營收 16.75 億元及全年營收 53.02 億元，皆同步改寫歷史新高，今年供應鏈大者恆大集中下單及終端補庫存需求兩大因素帶動下，第一季營收還有高峰，2022 年力拚營收、獲利優於 2021 年。

嘉威生活 2021 年 12 月營收 6.94 億元，創新高，月增 61.24%，年增 88.25%，第四季營收 16.75 億元，季增 47.48%，年增 52.8%，2021 年營收 53.02 億元，創新高，年增 19.71%。嘉威生活 2021 前三季稅後純益 4.2 億元，年減 17.06%，每股純益則達 5.71 元。

嘉威生活主管指出，夏季主題產品一直是營收主力，因應客戶鋪貨的前置時間，每年第四季開始出貨，在隔年第一季進入出貨高峰，由於夏季產品維持高市占率，該公司透過增加 365 日均可販售的產品線，與加強超市線客戶群的布局，得以讓原本第二、三季淡季的營收逐年成長。

嘉威生活 2021 年度上、下半年度營收組成來到 47:53，由過往淡旺季明顯情形已經逐步調整更為平均。2021 年度首季營收維持傳統旺季的 14.74 億元之外，第二、三、四季的營收分別為 10.18 億元、11.34 億元及 16.75 億元，呈現逐季往上墊高趨勢，第四季旺季效應發酵，進一步推升到單季營收 16.75 億元的新高表現。

嘉威生活主管指出，嘉威整合的營運縱深，對美國通路客戶向來具有不可取代的服務優勢。在疫情氛圍下，通路業者呈現整併與大者恆大的現象，而通路商為了提升採購效率，也有精簡供應商名單的措施。

嘉威生活由亞洲工廠整合至美國當地團隊的一條龍服務，在這兩年更是得以有效發揮，2020 與 2021 年度營收成長比率分別為 8.82% 及 19.71%。同時，原物料價格及運費上漲，使得若干貿易商同業退場，亦讓供應商往大者恆大的趨勢走，轉單效益將有助於提升營收。