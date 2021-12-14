〈嘉威展望〉美系連鎖通路客戶明年下單量估增15% 挹注業績成長

嘉威生活 (3557-TW) 在美系大型連鎖通路客戶加速拉貨挹注下，第四季進入營收歷史高檔，到明年 3 月前接單都已經排滿，在零售市場供應鏈走向大者恆大趨勢下，預估來自美系連鎖通路客戶明年的下單量將成長 15%，挹注營運表現。

嘉威生活大型零售業客戶包括沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 等，占嘉威生活營收比重近 5 成。

嘉威生活總經理吳世偉今 (14) 日主持召開法說會時指出，今年因疫情造成的邊境管制還持續，貿易活動持續受到影響，且因原料大漲造成市場供需洗牌，讓嘉威接到大客戶轉單需求，也藉此鞏固客戶關係，嘉威第四季的 10 月加上 11 月營收已達到 9.81 億元，將進一步推升第四季營收維持在單季新高附近。

嘉威生活第三季稅後純益 4049 萬元，季減 72.27%，年減 69.31%，單季每股純益為 0.53 元。前三季稅後純益 4.2 億元，年減 17.06%，每股純益 5.71 元。

嘉威生活第三季營收創歷史同期新高，但是獲利衰退，主因第三季原料價格上揚、缺櫃，壓抑當季獲利，第四季進入旺季後，加上逐步反映原物料價格到終端客戶，獲利有望繳出優於第三季表現。

吳世偉說，今年來部分原物料價格漲勢高達 100%，嘉威也在原物料採購上全力管控，不惜先下訂金備料鎖住原物料價格以因應客戶的需求。

面臨原物料價格居高不下，嘉威也配合新產品上市，第四季起逐步調整產品售價，反映原物料成本，並將報價給客戶端的效期縮短，保持彈性因應的空間。

嘉威生活主要以生產餐飲器皿、廚具銷售歐美地區為主，並以大型連鎖零售業為主要市場，吳世偉說，除原有家庭用市場之外，目前計畫進一步投入餐飲業使用的市場