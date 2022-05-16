材料-KY拿下全球四大菸草商訂單 擬再擴增4成絲束產能

材料 - KY(4763-TW) 積極爭取國際菸草商採購有新斬獲，將開始供應美國的菲利普莫里斯（PM）與德國的帝國煙草（Imperial）濾嘴用絲束，材料 - KY 擬再擴充 4 成絲束產能因應，擴產案預計明年 3 月全數完成。

材料 - KY 近期營運呈現走升， 4 月營收以 3.37 億元再改寫歷史新高，月增 0.2%，年增 50.93%，5 月在手中訂單已達 3.5 億元，可望推升單月營收連三個月改寫新高，2022 年全年營收可望獲雙位數成長。

材料 - KY 生產的絲束產品為香菸主要濾材，原已獲英美煙草（BAT）和日本煙草株式會社（JTI）採用，材料 - KY 主管指出，本月也拿下美國菲利普莫里斯（PM）與德國的帝國煙草（Imperial）訂單，相繼在本月簽約並下單採購，材料 - KY 此舉等於一舉拿下全球四大菸草商訂單。

材料 - KY 主管指出，由於菸草商絲束需求明確，材料 - KY 也將加速擴充產能因應，預計 2023 年 3 月再完成 6000~8000 噸的絲束產能，推升年產能 2.6-2.8 萬噸，等於對現有產能增加 3-4 成。

另外，材料 - KY 5 月針對湖北中煙、河南中煙的子公司也追加了紡絲級醋片 3000 噸的訂單，分別將在今年第 3 季起開始交貨，也使材料 - KY 醋片訂單的爆滿。

材料 - KY 去年稅後純益 3.58 億元，每股純益 6.23 元，將配發 5.5 元現金股利，今年首季稅後純益 3.89 億元，創新高，也賺贏 2021 年一整年，每股純益 6.82 元，材料 - KY 董事會擬依照公司章程規定，2022 年上半年盈餘將於下半年度分配予股東。