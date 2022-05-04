〈財報〉旅遊復甦 Airbnb Q1營收年增70% 盤後漲近6%

Airbnb (ABNB-US) 周二 (3 日) 盤後公佈第一季業績優於預期，且第二季財測樂觀，因為該公司預期旅遊業走出疫情陰霾，激勵盤後漲近 6%。

近時確認，Airbnb 周二交易時間收低 5.09%，但盤後上漲 5.69%，報每股 153.25 美元。

Q1 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的分析師共識)

每股虧損：3 美分 vs. 29 美分

營收：年增 70% 至 15.1 億美元 vs. 14.5 億美元

該公司表示，儘管有疫情擔憂、宏觀經濟阻力，以及俄烏戰爭，但第一季營收仍較去年同期增加 70%，且淨損自去年同期的 12 億美元收窄至 1900 萬美元。

訂房晚數： 1.021 億晚 vs. 1.0087 億晚 (StreetAccount 共識預期)

旅行者越來越有信心提前預訂旅行。截至 4 月底，該公司夏季旅遊旺季的訂房晚數比 2019 年同期增加 30%。

訂房總金額 (GBV)：年增 67% 至 172 億美元 vs. 165.4 億美元（StreetAccount 共識預期）

日均住宿費率 (ADR)：年增 5% 至 168 美元

Q2 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期均值

營收：介於 20.3 億美元至 21.3 億美元區間 vs. 19.6 億美元

日均住宿費率 (ADR)：年增持平

該公司預期第二季成長依舊強勁，且高於預期，預期範圍的底線意味著年成長 52%。

然而，該公司表示，危害訂房量的因素包括「更多疫情爆發、俄烏衝突對旅行造成任何影響，以及消費者對價格的敏感性。」

「第二季 ADR 持平表明，第二季的訂房晚數成長率會是第二季 GBV 和年率成長的良好指標。」

疫情促進勞動模式的改變，即使疫情趨緩，部分企業仍持續採用遠程工作方式，令 Airbnb 大為受益。

Airbnb 上周宣布，將允許其員工在美國的任何地方工作，9 月起員工還可以在 170 多個國家 / 地區居住和工作，每一地點可停留最多 90 日。

Airbnb 表示，與 2019 年相比，按旅行時間長度計算，28 日或以上的長期住宿仍是增長最快的類別，占第一季總訂房晚數 21%。

執行長 Brian Chesky 在法說會上表示：「數百萬人不必每周五天卡在辦公室，且絕大多數企業並不要求員工返回辦公室，所以我們認為，未來幾年長期住宿類別仍會持續增長。」

與 2019 年同期相比，第一季「非都市地區」的總訂房晚數增長最強勁，但「都市地區」的旅行也出現強烈成長跡象，高密度城市地區的總訂房晚數年增率達 80%。

此外，Airbnb 介紹在烏克蘭的人道主義工作的最新情況。Airbnb 為多達 10 萬名逃離戰爭的難民提供免費的臨時住所，迄今超過 1.4 萬人透過 Airbnb 在歐洲獲得臨時住宿，且超過 3.4 萬人簽署願意提供住處給難民。

大眾也開始預訂位於烏克蘭的房源，但不入住，只是藉此支持烏克蘭屋主，Airbnb 則放棄向賓客和屋主收取手費。Airbnb 表示，第一季烏克蘭房源的訂房晚數約 60 萬晚，GBV 約 2000 萬美元。