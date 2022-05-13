領先市場的完整數據解讀：美國消費數據、美股關鍵均線

利用 CPI 細項，完全解讀美國消費數據

5/11 美國消費數據公布當日，美股出現爆大量急殺，帶動台股也出現半小時，夜盤下跌 200 點以上的瘋狂跌幅。

市場敏感的看幾個 CPI、core CPI 數字，匆忙進行事件交易又何必呢? 好的投資分析應該多吸納資訊進行完整的分析，心態並不需要急躁。

1. 從技術面與操作: 任何急漲急跌都非觸底信號，本波觸底應是緩跌築底

2. 從貨幣政策影響: 下次 FOMC 會議在 6/15，鮑爾肯定也是看 6 月初公布的 5 月數據；並且貨幣政策現在除了加快縮表以外，升息幾碼都已經不會大幅影響華爾街交易員的態度 (升息速度也不能改變通膨現況，加快縮表才更有效)，而是更關心經濟衰退與消費信心等等

3. 最重要的是無論 CPI、core CPI，數據歸數據，真正應該還是要從細項表格來做更完整的解讀。如下表，先進行簡要說明：

【灰底粗黑體: 縮進級別 1 - 食物、能源、核心消費三大項】

【粗紅體: 能源、交通相關 (波動太劇烈，不須在意用即時的油價、車價代替即可) 】

【粗藍體: 需特別關注的穩定成長服務消費項目，仍高過 0.5% 標準】

→如同 3 月受二手車影響不應該樂觀；4 月受油價影響 CPI 較低；受交通費影響，核心 CPI 飆高，但從細項看不該過度悲觀，仍是高檔但也未到完全失控。

讓散戶失去暴漲抄底的信念，就是築底最後一步

大摩提到旗下散戶客戶，基本上已經把資金行情以來的虧損虧得差不多了，散戶這波美股下跌是受傷最慘的一群人，不斷地執著於”buy the dip”，而不顧資金行情引發不可收拾的風險性資產價格飆漲，最終就是在 FED 被迫壓抑通膨的貨幣緊縮下，迎來今年上半年的大幅波段空頭，呈現大資金套牢，在觸底之時反而沒有資金可以進場撿便宜，只能被動等解套，若是槓桿交易，甚至斷頭抬出場，反在低檔陷入恐慌 (美銀美林牛熊指標剩 2.1，烏俄開戰前是 7.7，高檔極度貪婪。)

當然一直主要建議空方操作的筆者，這時就會認為這些散戶的動向與信心崩潰，將是止跌的關鍵時刻，將迎來一個波段進場的好機會，以美股的慣性 100 週平均將是普遍的止跌位置，要跌破都需要有現象級的重要利空，預期後續將有 3 個月左右的反彈向上，是否引爆更大的空頭，可能性其實蠻大的，通膨、中國問題、主權債、經濟衰退都可能交織出全新的灰犀牛。

目前散戶正在崩潰，因此今年以來空方操作為主的策略，就可以開始逐漸回補，這些灰犀牛先等 Q3 末段再討論吧，目前可以先讓舞池的音樂繼續，再讓子彈飛一會兒。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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