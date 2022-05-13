哥倫比亞盼2030年成全球第一綠氫出口國

盛產石油和煤炭的哥倫比亞正因兩種能源價格上漲而蓬勃發展，但哥國總統 Ivan Duque 並未因此滿足，而是希望在 2030 年之前成為綠色氫能的生產強國。

綠色氫能是藉由將水轉換成氫氣製成，整個過程由太陽能和風能等可再生能源提供動力。氫氣用於為工業工廠生產熱量和製造肥料，預期最終成為發電廠和交通運輸的重要燃料來源。

Duque 總統表示：「我們的一大目標是讓哥倫比亞成為第一大綠色氫能出口國。」目前石油和煤炭占哥國出口額一半以上。

哥倫比亞目標 2030 年前擁有 3 GW 的綠氫產能，這足以為大約 100 萬戶家庭供電。他也希望哥倫比亞成為「藍色氫能」的主要供應國。藍色氫能是將天然氣轉化為氫氣，並採用碳捕捉、利用和儲存技術以實現低碳的過程。

隨著歐洲目標擺脫對俄羅斯能源的依賴，氫氣成為歐洲實現環保綠能計畫的一大關鍵，而可從歐洲能源轉型中獲利的公司包括 Air Products & Chemicals (APD-US)、Air Liquide (AIQUY-US)、Linde (LIN-US)，以及 Bloom Energy (BE-US)。

在今年之前，綠氫價格高出天然氣價格數倍，分析師曾預期綠氫至少在 5 到 10 年內不會具有價格競爭力。但由於俄軍入侵烏克蘭和全球短缺，導致天然氣價格飆漲，令該局面有所變化。此外，風能和太陽能價格下降，也同步壓低生產綠氫的成本。

高盛策略師 Michele Della Vigna 在最近的一次能源研討會上表示，由於天然氣價格高漲，氫氣提早成為重要的能源產品競爭者。

與太陽能和風能不同，氫可用作低碳燃料，因為氫可以橫跨海域運輸，所以哥倫比亞可以比照運送石油那樣，將氫販售並運送至其他國家。

但到目前為止，哥倫比亞還沒有出口氫，該國總統 Duque 預期 3 年後開始運輸。

分析師正開始討論一條將氫氣從智利和哥倫比亞等南美國家運輸到歐洲和亞洲的新貿易路線之經濟影響，Duque 認為這些商機將成長快速。

「我認為，歐洲國家需求很大，他們現在非常需要替代能源供應，以減少對俄羅斯能源供應的依賴。所以我認為，這場能源危機將是綠氫、藍氫或全球其他顏色氫氣的觸發器。」

然而，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 日前出席《金融時報》未來汽車峰會時再次重申，氫氣是最愚蠢、糟糕的儲能方式，因為儲存液態氫的容器巨大，且如果以氣體形式儲存，就需要更大的儲罐，因此他認為氫氣無法作為永續能源。