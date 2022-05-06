人民幣恐面臨中企拋售威脅 貶值壓力不減反增

離岸人民幣上月大幅貶值，並創有紀錄以來最大單月跌幅，市場分析認為，人民幣貶值壓力並沒有就此緩解，接下來恐將面臨被自家企業拋售的威脅。

中國企業準備在未來幾個月向投資人配息，預期超過 500 家香港上市企業將於今年發放約 6770 億港幣 (約 862 億美元) 的股利，夏季高峰期的配息規模料較去年同期增加 16%。

市場分析認為，隨著對資本外流的擔憂加劇，加上封城嚴重破壞中國經濟，中國企業可能會拋售本幣，轉而使用外幣來支付股利，此舉將加劇人民幣的下行壓力。

華僑銀行 (OCBC) 經濟學家 Tommy Xie 表示，鑒於市場對人民幣的情緒較低迷，外匯結算需求可能擴大。他還稱，在人民幣貶值預期升溫之下，中國企業不太可能執行賣出美元的策略。

美元飆升之際，4 月離岸人民幣兌美元重貶逾 4%，單月跌幅寫下紀錄新高。周四截稿前，離岸人民幣兌美元貶 0.2%，報 6.6916 人民幣兌 1 美元。

汪濤在內等瑞銀 (UBS) 經濟學家日前發布報告稱，作為過去 2 周以來兌美元匯率表現最糟的亞洲貨幣，人民幣可能在未來幾個月貶破 7。

不過，港幣有望從這波股利支付需求當中受惠，因為港幣兌美元交易價目前接近 2019 年以來最低，接近固定匯率上限，代表當局接下來可能出手干預。