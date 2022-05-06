Fed再度升息 接下來人民幣匯率怎麼走？

在美國聯準會（Fed）持續升息的情況下，專家認為，人民幣匯率大致已告別快速下跌走勢，走穩跡象日益明顯。

在岸人民幣兌美元周五（6 日）盤中跌破 6.68 關口，報人民幣 6.6803 元兌 1 美元，為 2020 年 11 月以來首見。離岸人民幣兌美元跌破 6.71 關卡，報 6.7158，跌逾 300 個基點，寫下 2020 年 11 月以來新低。

真愛美家周五在互動平台表示，公司出口結算以美元為主，人民幣貶值可減少匯兌損益，有助於提振出口業務，但匯率變動存在不確定性，將持續關注匯率波動。

業內人士認為，境內外人民幣出現不同跌幅，是不同市場對 Fed 大幅調高利率所做的正常反應。

境內投資機構聚焦中國政府採取的一系列穩外貿、穩供應鏈措施，可望使外貿景氣維持在較高水準，進而帶動人民幣匯率走穩。

相較下，境外投資機構擔心 Fed 持續升息，可能導致人民幣不斷承壓，因此境外投資機構仍持有一定規模的離岸人民幣空頭部位。

一位香港銀行外匯交易員說：「整體而言，面對聯準會大幅升息施壓，人民幣匯率已基本告別快速下跌走勢，走穩跡象日益明顯，尤其在聯準會未能升息 75 個基點令美元指數衝高回落的影響下，離岸外匯市場人民幣放空潮正日益減弱」。

一位歐洲大型資管機構亞太區首席代表表示，隨著人民幣持續釋放貶值壓力，不少海外大型投資機構重返人民幣債券市場，究其原因，一是他們依然看好中國經濟穩健增長帶來的收益，二是他們認為在中國經濟成長與資本流出可控共振下，人民幣匯率跌幅將明顯小於其他非美貨幣，凸顯人民幣資產的吸引力。