人民幣加劇貶勢 資金湧向美元 美銀預計年底貶至2年低點

本月以來，人民幣兌美元幣值持續波動，在岸人民幣兌美元在 8 個交易日裡已經下跌近 4%，離岸人民幣匯率預計創下史上最差的單月表現，分析師擔心，就像 2015 年，人民幣的貶值還將繼續。

在岸和離岸人民幣兌美元匯率周四 (28 日) 均跌破 6.6 關口，創下 2020 年 12 月以來的新低。美國銀行報告認為，到 2022 年底，人民幣兌美元將跌至兩年低點 6.8，而在最糟糕的情形下，甚至可能重貶至 7.2。

這波人民幣兌美元貶值的理由有很多，比如兩國貨幣政策、利率和經濟狀況的分化。但另一方面，本月人民幣相對於歐元、日圓和澳元走強，僅兌美元遭遇強勁貶勢。

整體而言，跨國資金正由中國撤離，壓力正在加大，習近平正準備下半年的中共二十大會議，預計他將獲得第三個任期。而中國央行多次承諾，改善金融市場信心，但效果不大。

美國銀行策略師 Claudio Piron 發布報告認為，中國經濟放緩和聯準會的升息計畫將給人民幣帶來壓力。隨著投資者湧進美元，到今年年底，人民幣可能創下近兩年新低。

隨著聯準會升息預期升溫，美元指數今年迄今已攀升近 8%。

Piron 指出，針對新冠疫情，中國實施嚴格的清零政策，這對生產和經濟造成了壓力。為此，中國放寬貨幣政策，更使得對投資者的吸引力降低。除了這些困難之外，部分受烏克蘭戰爭推動的大宗商品價格大幅上漲，意味著中國的進口商品正變得更加昂貴。

法國外貿銀行 (Natixis SA) 亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia-Herrero 表示，中國現在難以承受大規模的資本外流，他們對 2015 年的重貶記憶猶新，並將全力避免被外界認定為推動資金管制，特別是在二十大前。

中國央行有許多工具管理人民幣匯率，其中最明顯的就是每日的人民幣兌美元匯率中間價，但過去的例子顯示，這一工具的效果也很有限。

高盛駐倫敦分析師 Ian Tomb 則認為，雖然中國決策者已經明確表示，對波動速度感到不安，但容忍人民幣逐步貶值，可能仍是未來幾個月支持經濟成長政策工具的一部分。