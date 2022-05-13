國泰證5月投資氣象僅美元正向 三大市場陷負向評比

國泰證券今 (13) 日公布 5 月投資氣象，由於聯準會 (Fed) 升息驅使美元走強，對美元抱持「正向」看法，但美國市場首當其衝，影響因素較為複雜，則持較「中立」的看法，至於處在疫情封控的中國、位於俄烏戰爭熱區的歐洲等，皆以「保守」看法看待。

國泰證分析，隨著全球進入連續升息階段，各國資本市場仍受到三大因素影響，首先是 Fed 為平息爆炸性通膨而升息的政策，其次為俄烏戰爭引發的國際局勢動盪，以及變種病毒 Omicron 疫情持續蔓延等，皆造成各國市場波動劇烈。

國泰證觀察，5 月全球主要股市及商品，對美元抱持正向看法，而美國市場因其影響因素較複雜，則持較「中立」的看法。

至於在面對升息環境，仍維持超寬鬆貨幣政策的日本、因 Omicron 疫情以致於仍採取嚴格防疫政策的中國，以及位於俄烏戰爭熱區的歐洲等，皆以「保守」看法看待。

據市場預估，聯邦基金利率 (即短期市場利率水準) 將在 5-7 月會議上各升息 2 碼，央行向各民營單位貸款時的政策利率將更快升至中性水準，並使全球金融市場持續籠罩在政策大幅緊縮的擔憂之中。

其中，國泰證認為，美股面對利率回升，價值股相對較有利，如傳統產業等，而美國市場正值大幅波動之際，建議投資人可關注低波動產業，如基礎建設、必需消費類股等，反而是高估值的成長型類股，面臨較大修正壓力，如科技類股，建議投資人，應多加留意適時規避損失。

國泰證進一步提到，在面臨股市大幅波動時，不妨可透過券商複委託定期定股投資服務來布局海外市場，建議可關注追蹤低波動產業的美股 ETF，如 SPDR 必需性消費類股 ETF(XLP)、GlobalX 美國基礎建設發展 ETF(PAVE) 和 VanEck 晨星寬護城河 ETF(MOAT) 等，在股市動盪時，為相對穩健的布局。