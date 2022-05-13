〈華新股東會〉焦佑倫：今年是不錯的一年 全力衝刺綠能、儲能

華新 (1605-TW) 今 (13) 日舉行股東會，董事長焦佑倫致詞表示，電線電纜、不鏽鋼事業部經歷前所未有的好景，預期今年仍是不錯的一年，此外，公司重新定位後，全力發展綠能、儲能等新時代領域。

展望今年，焦佑倫指出，過去幾年公司有相當大的轉變，經過重新定位把將房地產、電線電纜、不鏽鋼、原物料等事業部朝「美而精」，加上產品非常多元，包括材料、原料等，同時看到新時代在創能、儲能、運能、用能等都會有很大的改變，公司產品也環繞此四個領域。

其中，電線電纜屬於運能，像是海底電纜的創能運回陸地；與東元 (1504-TW) 在綠能、儲能等都有多方面合作，如汽車充電樁；而鎳原料屬於儲能，目前集中力量搶攻新能源時代的需求。

焦佑倫指出，電線電纜與不鏽鋼事業經歷前所未有的好景，電線電纜除了受惠台積電帶動半導體投資、台商回流、政府推動公共建設等都為電線電纜產業帶來很好的一年。

華新下一步將往台灣海峽海域、風電等綠能發展，目前已在高雄取得土地，該地處於港口邊可以發展海底電纜，也將為電線電纜產業帶來新的生命力。

不銹鋼領域部分，焦佑倫表示，從供給面來看，ESG 趨勢促進中國產能減產、需求面則是在新興產業推升需求，且台灣出口具有競爭力，均帶動不鏽鋼事業成長。

焦佑倫表示，資源事業相對新的事業部，2019 年與青山達成協議，在印尼進行鎳生鐵製造，若協議晚一點合作就會受到疫情影響，現在可能無法順投產，目前印尼鎳生鐵廠共有 4 條產線與 30 千瓦電廠。

此外，日前也與青山往上延伸到原物料合作，為鎳產能帶來 75% 成長，尤其鎳是儲能重要材料，未來需求可期，也有望為綠能產業發展有幫助。

房地產方面，焦佑倫表示，雖然房地產數量不大，但南京商貿在疫情中還是有收入，沒有受到太大影響，另外仍有 17 萬坪商貿也已完成將開始出租。

焦佑倫坦言，年初看展望總是有很多不確定性，對預算、對工作都兢兢業業，工作 40 年來沒有像近三年，經歷美中貿易戰、疫情、ESG，甚至烏俄戰爭造成能源與食品及生產製造驅動通貨膨脹。