聯華食桃園觀音新廠本月動工 將帶來製造、物流效益

休閒食品及鮮食廠聯華食 (1231-TW) 桃園觀音新廠將在本月動工，預計加上基隆新廠投資，將帶來銷售、物流及製造三方面效益，增加銷售動能及節省運輸成本，聯華食也研發多重穀物，產出健康並接近原形食物產品搶攻市場。

聯華食 2022 年第一季營收 25.24 億元，毛利率 23.98%、季增 0.97 個百分點，年增 0.47 個百分點；稅後純益 2.2 億元，創歷史同期新高，季減 18.22%，年增 17.37%，每股純益為 1.09 元。

聯華食原來的舊廠產能已不足，有些休閒產品生產還需要分段來進行，總經理林家齊先前在法說會中指出，聯華食穩定成長，造成產能吃緊，且要將產品推入國外市場，在現有產能無法支應下，業績難有突破，因此啟動新投資的桃園觀音廠，對未來整體休閒食品營運成長有很大幫助。

聯華食 2019 年 12 月以 4 億元購入基隆市安樂區土地廠房後，2020 年以約 10.64 億元向中化生 (1762-TW) 購入桃園觀音工業區工業土地 7093 坪，兩筆購地案投入 14 億元購地，同時，聯華食桃園觀音廠並將在本月動工。

指數編纂公司 MSCI（明晟）今天公布半年度調整，在 MSCI 全球小型指數，台股新增 17 檔成分股，聯華食獲增列於其中。