中芯擴產腳步不停歇 進逼聯電晶圓代工三哥地位

儘管受美國出口管制，導致設備交期拉長，但中芯 (688981-CN) 擴產腳步仍不停歇，繼 10 月宣布在深圳、上海兩地共斥資 112.2 億美元擴產後，再加快北京擴產腳步，中芯京城三期明年 5 月就會裝機，2025 年月產能將達 10 萬片，持續大擴產，進逼聯電 (2303-TW) 的晶圓代工三哥地位。

中芯國際受美國出口管制以來，設備取得持續受限，交期拉長，無法如期擴產，不過，中芯國際資深副總裁、中芯北方總經理張昕表示，為保證生產、擴產和客戶連續性，中芯京城北京三期明年 5 月設備就會搬入，中芯北方在北京將進入更高速發展。

張昕也說，在全球市場需求成長、平台成熟度提升、國產化替代趨勢帶動下，中國境內客戶急速成長，中芯北方和中芯北京目前 12 吋月產能約 12 萬片，僅滿足境內市場需求的 5%，急需迅速規劃產能。

中芯京城由中芯國際、大基金二期、亦莊國投合資成立，中芯持股 51%，今年 2 月才宣布啟動第一期 12 吋晶圓廠建設計畫，規劃月產能 10 萬片，預計 2024 年完工；一期工程仍在如火如荼進行中，中芯京城就迫不及待加快腳步，啟動下階段產能建置。

另外，中芯今年 10 月也宣布在深圳、上海等地啟動擴產，預計斥資超過 110 億美元，新產能將於 2023 年陸續開出。

業界人士指出，中芯若能完成北京、深圳、上海三大投資建廠計畫，月產能將由 58 萬片 8 吋約當晶圓，大幅擴增到超過 112 萬片 8 吋約當晶圓，超越聯電、格芯，成為第三大晶圓代工廠。