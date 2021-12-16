〈黃崇仁開講〉中芯恐遭美擴大制裁 客戶將找第二供應商

中芯 (688981-CN) 恐遭美國政府擴大制裁，市場解讀台廠可望受惠轉單，晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (16) 日也指出，在不確定因素下，中芯客戶可能會緊張、產生恐懼感，確實會開始尋找第二供應商。

外媒報導，美國政府考慮對中芯國際實施更嚴厲制裁，進一步收緊出口管制規則；由於目前成熟製程產能供應相當吃緊，在禁令催化下，28 奈米乃至更成熟製程短缺問題將持續延燒。

黃崇仁表示，這是美國政府的政策、無從置喙，不過中芯受美國政府限制，客戶會憂心中芯突然停工無法生產。不過，儘管台廠可望受惠轉單，但黃崇仁說，目前各廠產能都偏滿載，暫時沒有多餘產能可供應。

而近期市場對半導體後市景氣也有不少雜音，甚至有聲音擔憂，產業 2023 年可能走向供過於求，黃崇仁說，台積電 (2330-TW)、聯電與力積電等國內三大晶圓代工廠，產能全線都滿載，合約也簽好、訂單明確，怎麼會有供過於求的問題。

黃崇仁強調，如果加入車用電子、智慧城市等需求，全球成熟製程產能還是不足，多元化應用需求成長，要怎麼消化需求是目前最大問題，且若看到產能不足要建廠，還要 5-6 年後才能滿足需求，中間就會產生真空期。

力積電目前 8 吋晶圓廠共有 2 座，月產能 11 萬片，明年中將達到 12 萬片，12 吋廠則有 3 座、月產能共約 11 萬片。銅鑼新廠總產能規劃 10 萬片，將從 2023 年起分期投產。