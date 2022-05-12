蘋果新機明年可望採USB-C 鈺創搶商機

天風國際分析師郭明錤預期，蘋果 (AAPL-US) 明年推出的 iPhone 15 將改採 USB-C 接口，提高傳輸與充電速度，隨著蘋果開始導入，加上其他 Android 手機廠幾乎已全面採用，USB-C 接口及線纜認證需求升溫，鈺創 (5351-TW) 可望透過電子標記 (E-Marker) 晶片，大啖相關商機。

郭明錤預期，2023 年下半年，新 iPhone 將放棄 Lightning 接口、改用 USB-C，帶動 iPhone 傳輸與充電速度提升，也等同預測 iPhone 15 系列將成為首批採用 USB-C 接口的 iPhone 機型。

由於 USB 開發者論壇 USB-IF 協會為確保資料及電力傳輸的可靠性，已要求 USB 4、USB-C、USB-PD 3.0 線纜需經過測試認證，並搭載 E-Marker 晶片。

而鈺創與子公司鈺群推出的 E-Marker 晶片，已成功獲得 USB 4 及 Thunderbolt 4 兩大高速傳輸介面規格雙認證，是全球唯一通過雙認證的 E-Marker 晶片，同時支援 USB-C 接口及 USB-PD 3.0 電力傳輸技術，可望直接受惠。

業界看好，隨著歐盟、中國工信部相繼表態支持 USB-C 充電接口統一規格，且英國也已開始討論列入，加上蘋果傳出也將改採，未來 USB-C 接口可望一統江湖，相關市場商機可期。

