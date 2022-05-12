權王重挫、金航遭狙殺 台股崩跌389點收15616點 再創近1年新低

美國 4 月通膨仍處高檔，美股周三全面收黑，台股今 (12) 日開盤即失守萬六，午盤大量賣壓湧現，金融股成殺盤重心，電子、傳產同步跳水，台積電重挫 3%，加權指數終場暴跌 389.57 點或 2.43%，收在 15616.68 點，摜破前低，續創近一年新低紀錄，成交值 2583.66 億元。

櫃買指數終場跌 3.89 點或 2.03%，收在 188.04 點，成交值 591.71 億元，上市櫃成交值合計 3175.37 億元。

台積電跌幅擴大至 3% 以上，再度面臨 500 元保衛戰，終場收 505 元，創 1 年 5 個月新低，市值下滑至 13.09 兆元；聯發科、國巨、日月光投控、聯電、大立光等主要電子權值股，同步遭到拋售。千金股信驊、力旺則逆勢走揚，股王矽力 - KY 小跌作收，守住 2500 元關卡。

金融股連日遭到提款，富邦金重挫逾 4%，終場收 63.3 元，創逾 1 年新低，國泰金同步跌逾 3%，其他包括玉山金、兆豐金、中信金、第一金等也遭到狂殺，大跌 3-4%。

群創宣布擬現金減資 9.5%，加上每股配發 1.05 元現金股利，股東合計可領到 2 元現金，同時祭出庫藏股計畫，激勵股價走揚，上漲逾 2%，收在 13.7 元，友達平盤作收，彩晶則小幅下跌。

傳產股一片綠油油，台塑四寶全面下挫，其中以台化、南亞跌勢最重，跌幅超過 2%；航海王也無力撐盤，長榮大跌近 4%，新興、裕民、四維航等散裝航運股重挫 4-5%，而航空雙雄慘遭拋售，雙雙暴跌超過 9%。