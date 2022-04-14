研華攜手彩碤新能源 今年底前推全台首輛氫能電巴

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (14) 日宣布，與彩碤新能源簽屬合作意向書，將共同攜手，在今年底前打造全台首輛自製氫能源電動巴士。

此次合作，研華將提供智慧巴士管理雲平臺、TREK 車載電腦方案、AI 車輛安全管理、車輛診斷與車上影音互動服務等軟硬整合方案，搭載在彩碤新能源的氫能電巴上，藉此提升氫能電巴行車安全與效率。

研華表示，公司深耕車隊管理與智慧巴士領域已有十多年經驗，2018 年起即與全球電動巴士夥伴合作，以實現低碳綠能運輸願景。此次合作目標也與經濟部提出十年內投入關鍵技術研發一致，2030 年前實現運輸載具電動化等淨零碳排目標。

彩碤新能源認為，在全世界各國皆致力於碳中和政策的實現下，團隊經反覆研討確認氫能電巴為大型電動公共巴士的終極產品。與研華合作不僅集結智慧電動巴士的經驗，更能借重研華全球行銷通路，將氫能電巴逐步推廣到全球，提高國產氫能電巴自製率與國際競爭優勢。

研華強調，公司理念是以自身永續方案成為永續地球的智能推手，因此近兩年除了積極訂定我們在綠色營運、環境管理以及溫室氣體排放密集度的目標外，也極力發展聯合國永續發展目標 (SDGs) 相關解決方案，響應全球 2050 年淨零碳排目標。