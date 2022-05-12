境內基金集中清算平台明年Q2上路 投信業一年可省1.65億元成本

金管會今 (12) 日宣布，核准集保結算所得經營境內基金集中清算款項總額收付業務，並建置境內基金集中清算平台，預計 2023 年 3 月即可完成首波系統規劃，第二季正式上路，屆時上路後，投信業一年可省下約 1.65 億元成本。

為提升投信基金款項收付作業效率，金管會推動投信參與境內基金集中清算平台，列為資本市場藍圖策略四「提升金融中介機構市場功能及競爭力」的具體措施之一，12 日已發布函令，核准集保結算所得經營「證券投資信託基金集中清算之款項總額收付業務」，並督導建置境內基金集中清算平台，提供銷售機構及證券投資信託事業與保管銀行間的基金款項收付服務。

證期局副局長蔡麗玲表示，現行境內基金市場是採 39 家投信及 24 家基金保管銀行處理逾千檔基金不同級別基金專戶的作業模式，另外還有 43 家銀行信託帳戶、11 家券商財管帳戶、另還有直接投資基金的客戶，是多對多的資訊流及金流，產生人工作業及匯款成本偏高，據集保統計，2021 年全市場匯款及扣款成本即高達 4.2 億元。

未來一旦境內基金集中清算平台上路後，就可減少目前申購及贖回基金多對多的交易筆數，預估一年可節省匯款成本約 9 千多萬元，此外，還可節省人工作業時間及減少人工錯誤，省下的人工作業成本一年約 7500 萬元，也就是說，一年可省下約 1.65 億元成本；同時因為為無紙化，也有助環境保護。

集保公司副總景廣俐表示，基金投資的匯款成本占到七成左右，因此基金集中清算平台初期會「不計血本」，以早鳥價鼓勵金融業者加入。

蔡麗玲表示，39 家投信中已有 25 家表達要加入平台的意願，另外 54 家基金銷售機構亦有 37 家已表示要加入，24 家基金保管銀行亦有 17 家要加入，未來亦會以深耕計畫來鼓勵。

基金集中清算平台將分兩階段上路，首先上路的是針對投信與銷售機構，預計 2023 年 3 月可完成系統規劃、第二季上路；第二波是針對直接向投信投資的投資人，預計 2024 年 3 月前完成系統規劃，2024 年第二季上路。