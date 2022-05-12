台康生業內外皆美 首季每股賺0.05元 連三季轉盈

CDMO(委託開發製造服務) 廠台康生 (6589-TW) 第一季雖然汐止廠進行整建停工，但受惠訂單增加及認列授權金，營運連三季獲利，首季純益 1385 萬元，季增 348.2%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.05 元。

台康生第一季營收 3.61 億元，季減 14.6%、年增 47.34%；毛利率 67.94%，季增 15.78 個百分點、年增 7.17 個百分點；營益率 - 9.73%，較上季正轉負，虧損較去年同期大幅收斂。

台康生表示，汐止廠預計 5 月中完成整建，隨著產線優化、提升效率，重新運作後有望提升 3-4 成產能，此外，竹北廠產線也陸續增建中，預計年底前哺乳類動物細胞廠產能，將從 9500 升增加至 2.55 萬升。

除了擴產計畫持續進行外，台康生新藥開發也有所進展，治療早期乳癌、轉移性乳癌的生物相似藥 EG1206A，今 (12) 日通過德國衛生主管機關與臨床試驗中心倫理委員會核准，可在歐洲執行第一期臨床試驗，目標明年第一季完成。

另外，乳癌生物相似藥 EG12014 已向美國 FDA 及歐盟 EMA 申請藥證審查，預計年底至明年陸續取得藥證後，將由台康進行生產，而台灣、中國、日本、南韓及俄羅斯以外的全球市場則由合作夥伴國際大藥廠 Sandoz 負責上市銷售，台康生可依產品銷售額按合約所訂比例取得分潤權利金收入。