台康生看準三大需求 擬斥150億元建置大規模新廠

台康生 (6589-TW) 今 (10) 日舉行線上法說，總經理劉理成表示，因應旗下生物相似藥即將啟動銷售、未來新產品上市及 CDMO(委託開發暨生產製造)訂單需求，擬投資 100-150 億元、分三階段建置大規模新廠，預計將再新增 15 萬升產能，屆時總產能將達 20 萬升，增加近 7 倍。

台康生開發的乳癌生物相似藥 EG12014，目前已向台灣 TFDA、美國 FDA、歐洲 EMA 申請藥證，其中，台灣預計 11 月底取證、年底啟動銷售；美國 FDA 規劃 5 月底、6 月初來台查廠，最快年底取證、明年 2 月上市。

歐盟 EMA 則計畫年底來台查廠，若屆時先行通過美國 FDA 查廠認證，歐盟可能會以其數據當作查廠依據，並取消實際查廠程序，EG12014 有望明年 2 月取證、開賣。

除了乳癌生物相似藥 EG12014 將陸續取得藥證外，台康生也有其它藥品正在進入臨床試驗，包括與台耀、台新藥合作案，目標 2030 年將推出 6-8 個藥品。

台康生因應未來藥品上市需求，加上 CDMO 訂單能見度高，繼今年初宣布斥資上限 16 億元在新竹生醫科學園區興建第二期廠房建置及設備擴增後，再規劃大規模新廠建置計畫。

台康生大規模新廠地點可能落腳在宜蘭或高雄，預計今年會定案、明年動工，新廠將分三階段，初估第一階段會先投資 60 億元，設置 4 個 1.5 萬升產能，2025 年前完工、2028 年提升至 10 萬升、2030 年總產能達 15 萬升，總投資金額上看 150 億元。