藥明遭美列清單出貨受阻 國際藥廠急向永昕、台康生尋產能

中國 CDMO (委託開發製造) 廠藥明生物遭美國列為未經核實清單，無法順利取得部分生產設備，生產排程受影響，由於國際藥廠對製藥第二生產廠需求相當迫切，稍有延誤就會影響生產排程，台廠永昕 (4726-TW) 與台康生 (6589-TW) 在國際認證與製程水準皆與藥明相當，兩家公司皆證實，客戶近期積極上門詢問產能事宜，明顯感受到強勁轉單效益。

藥明生物定位為開放式生物藥技術平台業者，主要提供生物藥的委託研究與臨床試驗及生產服務 (CDMO)，在中國 CDMO 領域為龍頭廠商，市占逼近 80%，也是全球前五大生物藥 CDMO 廠之一。

藥明兩家子公司被美國列入未經核實名單，將嚴重影響生產排程與出貨，業界指出，去年底就傳出美國擬限制中國藥廠，藥明有超過 7 成營收貢獻來自歐美客戶，在美中關係持續緊張下，國際藥廠勢必尋求其他 CDMO 廠作為替代供應來源。

再者，過去國際藥廠進軍中國，需在當地有生產據點，許多業者會與中國 CDMO 廠簽約合作，不過近年中國法規鬆綁，已可在海外生產、中國上市，國際藥廠也因此加速尋找替代方案，台廠也成為替代的首選。

永昕與台康生的生產廠區皆已獲國際認證，且與藥明相同都是代工製造生物藥，台康生透露，美中關係不確定性再度升溫，確實有美國客戶捨藥明，選擇台灣為生產據點。

永昕二廠今年則將完工啟用，預計有 1.2 萬升生物反應器與針劑充填線，總產能提升倍數，總經理陳佩君也證實，近期國際藥廠尋找第二座生產廠的需求相當迫切，新廠產能提升下，將可迎接轉單商機。