滙豐總行搬進台北101 規劃5年加碼投資台灣市場40億元

滙豐 (台灣) 銀行宣布，台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一，集團已經拍定自 2021 年起連續 5 年加碼在台投資，規模約新台幣 40 億元。

滙豐 (台灣) 銀行為宣示深耕台灣市場的決心，將總行搬遷至台北 101 大樓，以此象徵著進入全新的里程碑，宣示台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一，也是滙對本地客戶兌現長期承諾的有力證明。

金管會銀行局副局長童政彰致詞時說，滙豐已經允諾將在台擴大投資，包括成立 3 家旗艦級的財富管理服務中心，預估在台投資金額約新台幣 40 億元。

關於在台的加碼投資計畫，滙豐 (台灣) 銀行總經理暨台灣區總裁陳志堅補充，銀行規劃自 2021 年起，推出 5 年加碼投資計畫，加碼金額約新台幣 40 億元，透過員工規模擴充與系統升級，強化財富管理業務。

陳志堅進一步指出，其中員工目標淨增加 460 人，職缺項目涵蓋理專、業務助理、客服、電銷與中後台人員；此外，銀行也將擴大財富管理與私人銀行客戶的產品線，並透過數位科技優化客戶服務與體驗。

在永續金融部分，陳志堅指出，台灣擁有豐富多元的產業與技術優勢，這讓台灣比起其他國家更有機會成為亞洲市場的永續經濟領航者，滙豐從 2020 年到今年第 1 季為止，在台灣所提供的 ESG 融資規模約 21 億美元，永續金融相關交易也超過 40 筆。



