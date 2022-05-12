〈焦點股〉NB股兩樣情 雙A、代工廠股價憔悴 倫飛逆勢漲停

台股今 (12) 日午盤湧現賣壓，重挫超過 300 點，由於 PC 市場受中國封控、俄烏戰爭、通膨飆升三大利空衝擊，雙 A 股價持續承壓，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 下跌 2-3%，代工廠英業達 (2356-TW)、廣達 (2382-TW) 等同步走低，不過，二線筆電股倫飛 (2364-TW) 逆勢亮燈漲停，藍天 (2362-TW) 也表現不俗。

筆電相關族群首季財報已全數揭曉，華碩營運淡季不淡，大賺逾一個股本，稅後純益 104.3 億元，每股賺 14 元，創歷年同期新高，不過，中國封控措施影響歐洲、中國地區買氣，估本季個人電腦出貨將季減約 10%，零組件季減 10-15%，短期庫存水位偏高將延續，估第三季才可望恢復健康水準。

宏碁首季獲利較去年同期呈現下滑，但仍與上季相當、維持高檔，稅後純益 22.35 億元，季減 0.25%、年減 18.54%，每股純益 0.74 元。不過，董事長陳俊聖坦言，第二季筆電需求確實較原預期下滑，因戰爭、疫情封城，導致長短料問題依舊存在，加上在途貨物量未緩解，直言整體市場環境較年初更加複雜。

華碩股價連日走跌，今天更下挫超過 3%，最低來到 336.5 元，為近 7 個月新低；宏碁午盤也湧現賣壓，一度挫逾 2%，下探 27.35 元。筆電相關供應鏈包括英業達、佳世達、廣達、仁寶、緯創等股價也震盪走低。

不過，筆電股今天表現兩樣情，轉型聚焦軍工規筆電及平板的倫飛，去年獲利亮眼，每股純益 1.14 元，創 23 年新高，更在暌違 21 年後首度發放股利，每股擬配發 1 元現金股利，倫飛公布首季每股賺 0.42 元，吸引買盤進駐，股價強勢攻上漲停，達 20.95 元，站上所有均線。

藍天首季受惠筆電需求延續、淡季不淡，稅後純益 5.93 億元，年增 1.85 倍，每股純益 1.01 元，改寫近 16 季新高，今天股價同步在盤上表現，一度上漲逾 4%，最高來到 32.95 元，收復半年線。