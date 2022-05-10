〈ESG大趨勢〉助攻招募專業人才 滙豐銀承作100萬美元綠色貿易融資

滙豐 (台灣) 銀行今 (10) 日宣布完成「綠色服務貿易融資」(Green Service Trade Loan)，金額達 100 萬美元，協助英國能源招聘公司 Spencer Ogden 台灣分公司招募再生能源領域的國際專家。

滙豐台灣指出，根據經濟部調查報告，台灣離岸風電有近 6 成的廠商反映人才不足，而本次完成的綠色服務貿易融資，可協助 Spencer Ogden 招募在雲林離岸風場的綠色跨國人才、填補風電人才的供需缺口。

滙豐 (台灣) 銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，企業營運模式隨著全球趨勢、社會發展以及供應鏈轉型，與過去的經營模式截然不同，滙豐台灣推出的創新的融資解決方案，擴大貿易融資領域的範疇。

蕭仲程說，企業為無形商品業務進行融資時，通常是以透支或短期借款的方式進行借貸，借貸成本相對較高，隨新經濟行業如顧問服務、人才招聘的興起，服務為導向的貿易融資作為一種新型態的解決方案，也是綠色貿易中的新優勢。

蕭仲程指出，「綠色」性質的貿易融資則是專門用於支持環境保護或永續性的貿易活動，並在融資過程中納入國際認可的綠色貸款原則 (Green Loan Principles) ，此次為滙豐台灣所簽署的第二筆綠色服務貿易融資。

Spencer Ogden 亞太區總監 Tom Reid 表示，滙豐的綠色服務貿易融資可強化公司資金流動性，並加速招募風電人才，支持台灣以零碳排放能源取代高碳能源。

