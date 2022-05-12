中磊Q1每股賺1.29元 智邦EPS 2.31元 皆創同期新高

網通大廠今 (12) 日陸續公布第一季財報，中磊 (5388-TW) 稅後純益 3.26 億元，季減 12.7%、年增 134.8%，每股純益 1.29 元，智邦 (2345-TW) 稅後純益 12.87 億元，季減 15.7%、年增 14.6%，每股純益 2.31 元，皆創下同期新高。

中磊第一季營收 126.74 億元，季減 3.9%、年增 32%，毛利率 12.9%，季增 0.5 個百分點、年減 0.34 個百分點，營益率 2.96%，季減 0.45 個百分點、年增 1.14 個百分點，稅後純益 3.26 億元，季減 12.7%、年增 134.8%，每股純益 1.29 元。

中磊表示，受惠全球基建、頻寬升級強勁需求，高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable 產品、WiFi 6/6E 設備、5G FWA 、5G 小基站等產品出貨增溫，營運表現亮眼，樂觀看待全年表現。

中磊指出，現階段北美、歐洲市場穩定成長，東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場拓展有成，生產方面也積極佈局全球。目前中磊菲律賓、中國產能各占 4 成，其餘為台灣、印度。

智邦第一季營收 157.29 億元，季減 8.2%、年增 19.2%，毛利率 18.95%，季減 1.5 個百分點、年減 0.74 個百分點，營益率 9.6%，季減 0.74 個百分點、年增 0.5 個百分點，稅後純益 12.87 億元，季減 15.7%、年增 14.6%，每股純益 2.31 元。

展望今年智邦表現，法人預估，隨著缺料問題逐漸緩解，加上企業 / ODM 需求前景佳，400G 交換器下半年出貨加速，下半年毛利率有望走升，今年營收有望成長雙位數。