瞄準金字塔頂端 滙豐銀私人銀行鎖定資產200萬美元客戶

搶高資產客戶，滙豐 (台灣) 銀行宣布將環球私人銀行併入財富管理及個人金融事業處，瞄準資產規模 200 萬美元的高資產客戶，提供境外投資機會與多元的投資型商品，搭配網銀、行動銀行等功能，量身打造理財與傳承規畫。

滙豐 (台灣) 銀行表示，透過環球私人銀行全新定位，滙豐銀行在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行，客戶可持續享有客戶經理的專屬理財諮詢服務，還可透過網路銀行與手機行動銀行等數位通路，隨時隨地管理資產或進行投資。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，滙豐銀行不斷強化提供予客戶的金融解決方案，以滿足不同客群的多元理財需求。

根據匯豐銀行觀察，這兩年雖有疫情影響，但台灣的新富階層與財富總額仍在不斷上升，因此為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，讓客戶能享有其他個人金融客戶的服務。

葉清玉說，在全新的整合架構下，滙豐集團將客群重新劃分為運籌理財 One 能戶、卓越理財與環球私人銀行，預期透過整合，集團全球資產管理規模得以在 2025 年前大幅增加 4 兆美元。

根據滙豐銀行規畫，財富管理客群主要分為三大類，包括：運籌理財 One 能戶 (One)、卓越理財 (Premier) 與環球私人銀行 (Global Private Banking) 三大類，其中運籌理財無開戶門檻且無帳管費，功能超 One 能，從日常金融到投資規劃，One 能戶 E 戶包辦。

至於卓越理財的服務資產規模達新台幣 300 萬元以上之富裕客群，由客戶經理提供全家同享的理財建議，並運用環球優勢成為客戶的可靠支援；另外，環球私人銀行則是瞄準資產規模達美金 200 萬元以上之高資產客戶，屬於頂級客層，由客戶經理及投資專家共同為客戶打造最適合的投資方案。

滙豐銀行環球私人銀行負責人陳怡婷指出，滙豐銀行瞄準資產規模達 200 萬美元以上的高資產客戶，提供國際型私人銀行競爭者沒有的零售金融，服務範圍涵蓋私人財富規劃、家族傳承策畫、另類投資與信貸諮詢。

展望後市，滙豐集團將持續投資台灣，擴充財富管理團隊與專業人才的培訓、全面升級高資產客群的財富管理客製化服務、持續投資數位化平台與強化全球化服務。



