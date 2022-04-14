〈ESG大趨勢〉滙豐攜手矽品 簽署9000萬美元永續連結貸款

滙豐 (台灣) 銀行宣布，與封測大廠矽品精密簽訂永續發展表現連結貸款協議，貸款額度 9000 萬美元、為期兩年，所設定的永續發展關鍵績效指標包含空氣污染物管控、能源管理以及廢棄物管理等。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，與 ESG 連結的融資爲企業提供降低融資成本且提高市場關注度的投資方式，透過闡明 ESG 的成就、績效和承諾企業更可以與其客戶、股東和利益相關者創造更長久的價值。

此外，永續發展表現連結貸款是基於「ESG 績效」來執行，因此可以協助企業朝著 ESG 目標邁出確切的步伐，這也與企業長期的 ESG 路徑相輔相成。

滙豐 (台灣) 銀行表示，矽品精密長期專注於半導體封測服務，製程中嚴格控制污染，並在原材料來源管理方面也十分重視，該公司的環境保護計劃已獲得眾多國際標準組織認證，其環保進程遙遙領先於業界水平。

矽品精密表示，本次與滙豐台灣簽署第一筆永續發展表現連結貸款，標誌著矽品精密在實踐永續發展方面的重要里程，同時印證公司未來將持續聚焦於環境保護、資源管理及永續營運等方面以達致永續發展的承諾。

滙豐台灣說明，永續發展表現連結貸款旨在向企業提供奬勵，以助企業達到與 ESG 相關的目標，通常以浮動利率定價利率與永續發展關鍵績效指標相連結，這些指標可以是企業內部指標，與借款方的永續性策略相關聯。

此外，永續發展貸款也可以是外部指標，例如國際永續評鑑機構 Sustainalytics 所設立的 ESG 風險評級，通常是由銀行和借貸方共同來決定哪種指標最適合，讓借款方擁有更大的自主性。