Lordstown盤後狂飆30% 鴻海買俄州廠交易完成、將量產電動皮卡 

Lordstown Motors 周三 (11 日) 表示，已完成 2.3 億美元資產出售案，把俄亥俄州組裝廠部分資產賣給台灣鴻海公司，代表 Lordstown 取得對營運至為關鍵的資金，並由鴻海量產電動皮卡，消息激勵 Lordstown 盤後股價一度飆漲 35%。

截稿前，Lordstown(RIDE-US) 仍保持逾 28% 漲幅。該股周三收盤重挫 9.58% 至每股 1.51 美元，追隨大盤和電動車類股的頹勢走低。

Lordstown 賣出的是原屬於通用汽車 (GM-US) 的工廠，雙方去年敲定此協議，但據傳日前把交易期限延後四天，至 5 月 18 日完成。如果無法在期限內完成交易，Lordstown 將陷入現金短絀的窘境，甚至可能無法完成 Endurance 電動皮卡的開發工作。

Lordstown 周三表示，報銷特定營運和擴張成本之後，將取得 2.6 億美元收益。

鴻海 (2317-TW) 計劃利用該廠為客戶代工生產電動車，包括 Lordstown 的 Endurance，以及 Fisker(FSR-US) 預定 2024 年推出的新平價電動車。

根據雙方協議，鴻海和 Lordstown 將成立合資公司，Lordstown 持股 45%，其餘屬於鴻海。

Lordstown 執行長 Edward Hightower 周三表示，合資公司有助於開發更多車款，且能以美國為生產基地，滿足客戶在這兩個層面的需求。