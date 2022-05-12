〈美股熱門股〉Coinbase首季慘淡業績重創股價 盤中跌近24%

加密貨幣交易所 Coinbase 第一季財報失利，由於加密貨幣市場受到破壞以及投資人對高風險資產的不安，用戶大量流失，第一季慘虧逾 4 億美元，營收年減近 3 成，影響周三（11 日）盤中股價暴跌逾 20%，延續早盤頹勢。

截稿前 Coinbase(COIN-US) 大跌 23.96%，每股暫報 55.77 美元。

Coinbase 第一季營收年減 27% 至報 11.7 億美元，遠低於市場預期的 14.8 億美元；淨損報 4.3 億美元，折合每股虧損 1.198 美元。上季交易量較前一季驟降 44%，零售月交易用戶（MTUs）從去年第四季的 1,140 萬下滑至 920 萬，總交易額從第四季的 5,470 億美元銳減至 3,090 億美元。

Coinbase 首季一般與行政支出年增 39% 至 4.14 億美元，主因是員工與承包商等相關人事成本增加，該公司稱該筆支出是為強化客戶服務與遵守業務法規等，然而這也是影響該公司上季獲利的因素之一。

不過 Coinbase 仍對前景有信心，前調先前的觀點稱，由於加密貨幣波動的特性，其股票應視為一種長期投資，同時也將繼續投資與強化服務平台，看好由 NFT 與去中心化金融領導的加密貨幣應用前景。

Coinbase 財報公布後，華爾街投行紛紛降評並大砍目標價，摩根大通分析師表示，該公司營收全面低於預期，且支出成長速度比預期快，讓獲利大幅銳減，將該股目標價從每股 258 美元下調至每股 171 美元。

高盛分析師將 Coinbase 股票評等下調至「中性」（neutral），認為 Coinbase 短期內不太可能恢復獲利。

印度市場擴張受阻 Coinbase 執行長稱受到印度央行施壓

Coinbase 執行長 Brian Armstrong 在財報電話會議上坦承，由於印度央行的「非正式壓力」，停止印度國營電子支付公司（NPCI）旗下的數位支付（UPI）服務。 截稿前，印度央行仍未做出回應。

Coinbase 上月開通 UPI 服務，讓印度用戶能使用盧比購買加密貨幣，展現其往印度市場擴張的野心。然而該服務上線僅三天，印度國家支付公司便澄清與 Coinbase 的合作，稱未有加密貨幣交易使用其 UPI。

過去幾年內，印度對加密貨幣的態度忽冷忽熱，印度如此不友善的加密貨幣交易環境，可追溯至去年 12 月印度冬季議會提交的《2021 年加密貨幣和官方數位貨幣的監管法案》被延遲。該法案建議禁止印度所有的私人加密貨幣，為印度央行數位貨幣做鋪路。

但即便政府有意加強管控，但自 2018 年以來印度加密貨幣交易所的交易量占了全球總交易量的 5%、擁有 1,500 萬至 2,000 萬加密貨幣投資者，使印度成為全球成長最快的加密貨幣市場之一。