Coinbase看好Web3契機 今年將招募2千名員工布局

加密貨幣交易所 Coinbase 周二（15 日）表示，看好區塊鏈第三代網路 Web3 前景，計劃在今年招募 2,000 名員工，迎接未來龐大的產品契機。

Coinbase 計劃在產品、工程設計團隊中增加人力，該公司執行長 L.J. Brock 在部落格表示，現階段的產業仍處在起步階段，因此搭建個人參與平台，對推動下一帶加密貨幣的使用案例至關重要，也說公司仍在擴張包括託管用戶生成內容（如 NFT）的產品，同時也表達對 Coinbase 的加密貨幣錢包的宏偉計畫感到興奮，且強調該錢包的安全性、方便使用與可得性。

Brock 補充說，在每一個加密貨幣周其中，公司都堅定不移的致力於長期建設。Coinbase(COIN-US) 釋出今年擴大徵才消息激勵周二盤前股價勁揚 4.28%，每股暫報 203.60 美元。

Coinbase 昨（14 日）在 NFL 超級盃冠軍賽廣告中，祭出只要 2 月 15 日之前註冊 Coinbase 帳戶的用戶，便能獲得價值 15 美元的比特幣的方案，引起其 App 在周末超級盃廣告後流量瞬間激增導致短暫當機，當機消息一度影響該股走跌近 2%。

當時 Coinbase 產品長 Surojit Chatterjee 在推特上寫道，Coinbase 的流量比以往遇到的要多太多，限制流量幾分鐘後已恢復正常，也說註冊網站在一分鐘內超過 2,000 萬次點擊，參與度是之前的 6 倍。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 4.9%，報 44,343.32 美元，以太幣上漲 8%，報 3,180.58 美元。