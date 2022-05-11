台寶生醫將登戰略新板 關節炎新藥今年公布二期臨床數據

台寶生醫 (6892-TW) 預計 5 月 13 日登陸興櫃戰略新板，看準再生醫療市場需求，透過其間葉幹細胞進行細胞開發，其中治療退化性關節炎新藥已進入二期試驗，今年有望公布數據結果。

台寶生醫表示，近年再生醫療逐漸成為生技產業新顯學，其中幹細胞具有分化、再生、修復等功能，且可進行異體量產，使幹細胞治療成為全球趨勢。

目前以間葉幹細胞作為細胞醫療新藥開發核心，配合旗下三大技術平台，包括低氧誘導平台、基因修飾平台及功能篩選平台，透過精準篩選與基因修飾等方式增強幹細胞功能，同時開發治療老化相關疾病的細胞醫療新藥產品。

台寶生醫瞄準老化相關慢性疾病進行細胞醫療的新藥開發，從心血管疾病、退化性疾病糖尿病併發症等，都可使用間葉幹細胞開發的新藥產品進行修復與再生。

台寶生醫各項開發產品陸續進入前臨床與臨床試驗階段，其中，用於治療退化性關節炎、下肢缺血造成的困難傷口癒合等兩項產品，都已進入療效與安全性評估的二期試驗，有望分別今年、明年取得試驗結果。

除了新藥開發外，台寶生醫位於竹北生醫園區的細胞治療製備處理中心 (CPC)，有 12 間獨立細胞處理室可進行細胞量產，未來有望取得 PIC/S GMP 認證，同時能支援自有幹細胞新藥開發、承接國內外廠商 CDMO 訂單。

台寶生醫短期目標以委託開發生產服務 (CDMO) 成為亞太地區細胞醫療產品製造生產中樞，長期目標則要完成基因修飾細胞新藥開發，切入全球再生醫療市場。