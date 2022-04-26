杏國胰臟癌新藥三期試驗將在台啟動 目標2026年完成

杏國 (4192-TW) 今 (26) 日公告，SB05PC 胰臟癌三期人體臨床試驗獲得衛福部食藥署核准執行，也是繼美國 FDA 同意進行三期臨床試驗後，再新增試驗地區，最快預計 2026 年完成。

杏國表示，胰臟癌被視為癌中之王，根據衛福部統計，胰臟癌位居國人癌症死因第七位，2020 年胰臟癌死亡人數達 2450 人，死亡人數有逐步增加的趨勢，胰臟癌現有藥物仍無法有效提升整體存活期，是嚴重未被滿足的醫療需求。

杏國研發團隊根據前次全球三期臨床試驗數據分析後發現，在特定情況條件下，SB05PC 能有效增加病人整體存活期，且副作用低可維持病患生活品質，徵詢專家顧問及外部醫師意見後，擬定 SB05PC 的 CTA68 三期臨床試驗設計條件。

FOLFIRINOX 是目前胰臟癌治療整體存活期最長的一線藥物，也是近年主流藥物，然而現今仍然沒有 FOLFIRINOX 治療失敗後的標準二線用藥。杏國提到，CTA68 三期臨床是針對轉移性胰臟癌患者使用 FOLFIRINOX 一線治療失敗後，使用 SB05PC 為二線用藥設計，合併治療後約可延長病人整體存活期達 13.7 個月。

根據世界衛生組織 (WHO) 統計，全球胰臟癌罹病人數到 2025 年將達到 57 萬人、胰臟癌死亡人數推估會有 54 萬人。