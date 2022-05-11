〈美股早盤〉美4月CPI超預期 但市場認為透露觸頂跡象 美股開低走高

由於美國公布最新通膨數據高於預期，引發市場擔憂聯準會（Fed）今年可能因此不得不積極升息降低通膨率，不過投資人認為數據透露通膨有觸頂跡象，美股周三（11 日）開低後反彈走高。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 200 點或近 0.79%，那斯達克綜合指數漲 0.11%，標普 500 指數漲 0.71%，費城半導體指數漲 0.44%。

美國最新公布 4 月消費者物價指數（CPI）年升 8.3%，剔除食品與能源成本的 4 月核心 CPI 年增 6.2%，雖然兩者均高於市場預期，仍顯示通膨持續加溫，但較前值有所下滑，似乎也透露觸頂跡象。

Fed 為平抑高漲通膨，今年來以升息兩次，並承諾會持續升息值到通膨率回到央行設定的 2% 目標，然而今日公布的數據給 Fed 帶來壓力，打擊通膨仍是一項艱難任務。

高盛曾指出，雖然去年以來的商品價格飆升表現出回落跡象，但強勁的服務業通膨可能會使 CPI 保持在高位。

數據公布後，美股期貨、黃金短線跳水，美元指數上揚，美債殖利率紛紛攀升，市場預計 Fed 將保持加速收緊政策姿態。

資機構 Miller Tabak+Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示，這個高通膨數字大大降低許多投資人對通膨已觸頂所抱持的希望。因此，Fed 仍將保持強硬立場，可能會重新考慮升息 3 碼（75 個基點）。

能源方面，國際油價在過去兩個交易日暴跌近 10% 後周三反彈飆升，主因是受俄國減少向歐洲運輸天然氣與歐盟爭取對俄國祭出石油禁運令造成的供應擔憂影響，截稿前，西德州原油期貨與布蘭特原油期貨分別漲 5% 與 4.2%。

加密貨幣方面，比特幣受通膨數據影響再度跌破 3 萬美元大關，根據 Coin Metrics 數據，比特幣 24 小時內下跌約 7%，至 29,196.10 美元。

截至台北時間周三（11 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Roblox(RBLX-US) 早盤挫上漲 5.71%，至每股 24.51 美元

「元宇宙第一股」Roblox 上季財報表現不佳，營收僅成長 39% 至 5.371 億美元，不及市場預期的 6.46 億美元，虧損也從去年同期的 1.342 億美元擴大至 1.602 億美元，折合每股虧 0.27 美元，高於市場預估每股虧 0.19 美元。雪上加霜的是，Roblox 表示隨著費用調高與疫情漸退，虧損恐將持續下去。

Coinbase(COIN-US) 早盤暴跌 20.35%，至每股 58.14 美元

加密貨幣交易平台 Coinbase 財報失利，受用戶大幅流失與加密資產波動性價格下降影響，上季營收報 11.7 億美元，較去年同期 18 億美元大減 35%，淨損報 4.29 億美元，折合每股虧 1.98 美元，上季由盈轉虧。

Krispy Kreme(DNUT-US) 早盤上漲 1.47%，至每股 12.39 美元

甜甜圈連鎖店 Krispy Kreme 上季業績超預期，營收年增 15.8% 至 3.725 億美元，內生性成長達 15% 至 3.701 億美元，經調整後每股獲利報 0.08 美元，略低於去年同期的 0.11 美元，主要是由於首次公開發行（IPO）後股票數量導致的股份稀釋。 上季調整後 EBITDA 成長 5.4% 至 4,890 萬美元，主要是受美國與加拿大市場帶動。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 CPI 未季調年增率報 8.3%，預期 8.1%，前值 8.5%

美國 4 月 CPI 季調月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 1.2%

美國 4 月核心 CPI 未季調年增率報 6.2%，預期 6.0%，前值 6.5%

美國 4 月核心 CPI 季調月增率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.3%

華爾街分析：

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，即使股市已經跌了五周，標普 500 指數仍然對當前 Fed 收緊政策會導致經濟成長放緩的預期有誤。他認為股市並未反映出經濟增速從當前水平放緩的預期，預料未來 12 個月股市波動率將保持較高水平，建議增持醫療、公用事業與房地產類股。

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示，儘管通膨可能已經觸頂，但由於物價漲幅仍偏高，通膨下降的過程可能比較緩慢。儘管如此，要從 8% 到 2% 還有漫漫長路要走。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，儘管通膨數據可能在一定程度上符合觸頂一說，但目前的階段仍難令人信服，而這也可能替 Fed 帶來壓力，使其在 6、7 月的會議上繼續升息兩碼，對風險資產來說是不利的。