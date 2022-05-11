永豐銀首跨儲能裝置融資 今年總裝置容量129 MW

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (11) 日宣布，綠色金融服務持續創新突破，從創能、市場交易正式跨足儲能領域；永豐銀行資深副總經理歐陽子能表示，今 (2022) 年起領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，累計前 4 月辦理 6 件、總計裝置容量 129 MW(百萬瓦)。

永豐銀行表示，根據研究機構 InfoLink 預估，台灣儲能市場經濟規模今年為 88 億元，至 2030 年總規模將逾 2000 億元；同時，國家發展委員會公布「2050 淨零排放路徑」中亦規劃擴大建置電網儲能設備。

有鑑於此，永豐銀行領先業界創新開發「儲能裝置」專案融資服務，透過專案融資可以協助相關產業開發各種儲能形式，並以多元電力交易平台機制，實際行動力挺政府實踐淨零碳排、循環永續與提升能源自主等各項轉型策略，真正達到「藏電於民」、迎接電力共享經濟新時代。

永豐銀表示，今年以來已承辦 6 件儲能裝置融資，其中，光是 4 月就攜手嘉一能源於花蓮和平工業區建置配電級儲能設備，授信金額 9.1 億元為最大規模，預計明年 6 月完工上線；透過儲能裝置可調節生產與使用電力之間的差距、提升綠電使用效率。

同時，永豐銀行亦於 4 月響應政府「綠色金融行動方案 2.0」、啟動綠色存款項目，4 月亦與售電業者合作，透過提供交易押標金、保證金或電費等信託管理機制，建構創電、售電業者及購電三方互信，協助中、小型業者更有效率取得綠電，以多元綠色金融服務加速永續發展。