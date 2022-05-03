永豐金控連續三年入列證交所公司治理評鑑TOP 5%

台灣證券交易所日前公布第八屆 (110 年度) 公司治理評鑑結果，永豐金控 (2890-TW) 連續三年名列上市公司治理評鑑排名前 5%，此外，在所有上市櫃金融保險類中，亦獲得最佳前 10% 之肯定。尤其在環保永續投資、其他公司治理評鑑獲得認證、簽署赤道原則及碳揭露計畫 (CDP) 等面向表現優異，且評鑑總分高於前 5% 中 46 家上市公司的平均總分，公司治理精進再度獲得外界肯定。

第八屆公司治理評鑑共有 913 家上市公司及 726 家上櫃公司受評，評鑑結果僅有 46 家上市公司、36 家上櫃公司入選前 5%，永豐金控已連續三年入選前 5%，在維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等四大指標表現亮眼。

永豐金控在參與其他公司治理評鑑認證表現相當突出，獲得加分，包含入選 DJSI 新興市場及永續世界指數成分股、FTSE Russel ESG 評比成績名列國內金融同業第二、MSCI ESG 連續二年評比 A 級；獲納 FTSE4Good Emerging Indexes、台灣永續指數等成分股；取得台灣智慧財產管理制度 (TIPS) 驗證、獲 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查認證，覆蓋率 100% 等。

在環保永續投資方面，永豐銀行發行社會責任債券、投資永續發展債券、永豐金控及子公司加強投資台灣綠能產業，永豐銀行積極響應政府綠能政策，旗下太陽能光電廠融資餘額至去 (2021) 年底達約 600 億元，全台第一。其他成果還包含永豐銀行於 2020 年簽署赤道原則，並於 2021 年 8 月向赤道原則協會提交赤道原則報告；永豐金控參與碳揭露計畫 (CDP) 評鑑連續二年獲得 A - 領導等級等。

永豐金控表示，將持續致力於公司治理的精進，今年已訂定 5 月 27 日召開股東常會，持續落實於 5 月底前召開股東常會的高度公司治理標準，並已經將「引領綠色商機、實踐永續承諾」，納入未來三年 (2022~2024) 的四大經營策略，未來將秉持永續經營的理念，落實公司治理規範，為股東、客戶及員工創造最大的利益。