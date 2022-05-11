〈台幣〉觀望美CPI數據交投偏淡 一度升抵29.6字頭

市場關注周三即將公布的美國 4 月消費者物價指數 (CPI)，台北匯市交投略顯降溫，新台幣兌美元匯率今 (11) 日在平盤附近遊走，盤中一度升抵 29.6 字頭，台股則震盪走低，力守萬六大關。

台北股匯昨天歷經上沖下洗，新台幣匯率一度貶破 29.8 元關卡，午盤後戲劇性轉升，以 29.712 元作收，今天以 29.725 元貶值開盤後，匯價隨即走弱，最低來到 29.741 元，小貶 2.9 分，不過，在拋匯力道支撐下，台幣又升抵 29.685 元，呈現多空拉鋸。

美元指數周二小幅走揚，亞幣今天呈現互有升貶，人民幣反彈 0.22%，新加坡幣升值 0.16%，新台幣升 0.09%，日圓升值 0.05%，韓元則貶值 0.12%。

美國即將公布 4 月消費者物價指數 (CPI)，市場試圖尋找任何通膨降溫的跡象，預期美 4 月 CPI 年增率為 8.1%，可望自 3 月的 8.5% 回落。

美國科技股止跌回升，台積電 ADR 也上漲 1.7%，帶動台積電今天股價走揚，一度漲至 523 元，不過，金融股持續下殺，電子、航運也表現疲弱，拖累台股今天震盪走跌，一度挫逾百點，但跌幅隨即收斂，力守萬六大關。