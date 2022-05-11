仁寶Q1純益年減近2成EPS 0.5元 寫近七季低點

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (11) 日公布首季財報，在產品組合優化下，毛利率提升至 3.65%，不過受整體營業費用率提高影響，營益率下滑至 1.05%，單季稅後純益也降至 21.57 億元，季減 32.47%、年減 17.67%，每股純益 0.5 元，為近七季低點。

仁寶首季營收 2678.58 億元，季減 27.18 %、年減 0.79 %，毛利率 3.65%，季增 0.27 個百分點、年增 0.09 個百分點，營益率 1.05%，季減 0.02 個百分點、年減 0.16 個百分點，稅後純益 21.57 億元，季減 32.47 %、年減 17.67%，每股純益 0.5 元。

出貨方面，仁寶統計首季筆電出貨達 1180 萬台，季減 26.25%、年減 9.92%，符合內部預期。

由於仁寶中國昆山子公司在上月也配合當地政府防疫措施，包含產能、出貨、物流等都受到影響，展望本季，仁寶表示，目前昆山廠區正逐步復工中，將在 5、6 月加班生產彌補進度。

展望全年，仁寶表示，今年策略將採穩健、保守方式經營，全年營運保守看待，重點將聚焦營運效率、獲利成長，除調整筆電端產品組合，也將搭配非筆電業務伺服器、5G 等高成長業務，持續優化公司獲利結構。