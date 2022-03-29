〈仁寶醫療布局〉陳瑞聰：通膨影響ICT產業有限 產業正積極控管存貨

筆電市場受通膨、各國政經局勢變化，市場多空看法兩極，代工大廠仁寶 (2324-TW) 副董事長陳瑞聰今 (29) 日表示，通膨確實會導致物價上漲，ICT(資通訊) 產品也會漲價，但評估影響對 ICT 產業相對有限，至於庫存方面，各大廠現在應該都在積極管控存貨。

媒體報導，蘋果考量通膨、俄烏局勢，對供應鏈下修 iPhone 手機、AirPods 耳機訂單，陳瑞聰認為，從終端市場來看，iPhone 手機還是缺貨，主要關鍵在供應鏈缺料影響。

至於筆電應用，陳瑞聰說，客戶通常是一季一季給展望，如同先前法說會總經理翁宗斌說明，今年隨著疫情趨緩、遠居教學需求放緩，教育用 Chromebook 出貨量將下滑，商用、電競需求則仍保持成長，整體而言，由於教育衰退比率較大，預期今年筆電需求量將不如去年強勁。

仁寶認為，首季受缺料影響，筆電、非筆電產品出貨都將季減約 2 成，第二季在商用、電競需求增加下，則可望季增雙位數，全年則考量到戰爭、缺料、疫情等因素，評估全年筆電產業出貨將持平或小幅衰退，仁寶保守以優於產業表現為目標。

另一方面，陳瑞聰也身兼集團旗下網通廠智易 (3596-TW) 董事長，對於去年 8-10 月間，砸下約 2.7 億元加碼智易持股，他說，主要是產業發展方向正確、5G 應用逐步成熟，且對未來遠景不看淡，也透露智易在 5G 產品中就是採用仁寶提供的模組，有利集團合作效益。