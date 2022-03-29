〈仁寶醫療布局〉捐贈71台手持式超音波 擴大進軍東南亞

代工大廠 (2324-TW) 子公司奔騰智慧生醫今 (29) 日宣布，捐贈衛服部旗下阿帕契手持無線超音波系統，仁寶副董事長暨奔騰智慧生醫董事長陳瑞聰現場更加碼 41 台，合計將捐贈 71 台給全台偏鄉衛生所，而超音波系統繼拿到 TDA、TFDA 認證後，今年也規劃進軍印尼、泰國、越南等東南亞市場。

仁寶近年深耕智慧醫療生技領域，原規劃捐贈子公司奔騰智慧生醫 30 台手持無線超音波系統給偏鄉離島 30 間衛生所，但考量全台共計有 71 間偏鄉離島衛生所，陳瑞聰致詞時直接宣布加碼 41 台，讓每一間衛生所都有一台超音波裝置。

陳瑞聰表示，仁寶秉持著科技資通訊產業造福人群的理念，手持式超音波自去年底推出以來，市場反應良好，目前也取得 FDA、TDFA 認證，無線超音波可望大幅降低傳統超音波檢查室、超音波檢查機的人力成本，除腹部探頭外，內部也規劃發展導入更多部位探頭。

據了解，奔騰智慧生醫手持式無線超音波系統目前已導入台大、中山、台中慈濟、中國醫藥、彰基等醫療體系，也涵蓋全台診所，奔騰智慧生醫總經理劉建宏也補充，目前仍以台灣市場為主，不過今年將透過 FDA、TFDA 加快東南亞轉證腳步，最快今年就可進入印尼、泰國、越南等東南亞市場。

奔騰智慧生醫成立於 2019 年，仁寶持股約 52%，董事長為仁寶副董事長陳瑞聰兼任，專注發展醫用超音波，目前實收資本額約 1.2 億元。