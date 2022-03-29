〈仁寶醫療布局〉醫療子公司已達損平未來不排除IPO 集團再奪新北BOT標案

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年積極布局智慧醫療市場，副董事長陳瑞聰指出，雖然醫療事業占整體營收比重仍低，不過仁寶旗下醫療子公司多已達損平、且有獲利，評估個別公司營運狀況後，未來不排除 IPO，並透露近期仁寶再拿下新北瑞芳礦工醫院 BOT 標案，將打造長照醫療中心。

陳瑞聰形容醫療領域是一塊有千片拼圖的大市場，目前仁寶已拼了上百片，逐步切入最中心、最難的領域，像是細胞治療、AI 醫療、長照等領域，集團旗下醫療子公司就包含瑞寶生醫、勤立生技、安勤 (3479-TW)、神寶醫資等。

以勤立生技為例，陳瑞聰說，勤立目前年營業額已突破億元，但相對整體集團比重仍低，而仁寶投入醫療長照領域有兩大意義，除看好醫療長遠投資發展外，也希望透過將醫療與 AI 產業結合升級後，提升照護能力，目前集團旗下醫療子公司營運皆已損益兩平或有獲利。

陳瑞聰也說，未來 2-3 年內不排除依個別公司、產品項目，評估將營運成熟的子公司推向 IPO，向資本市場邁進，不過仁寶仍會以子公司是否獲利作為 IPO 前的目標。

各地政府近期也積極推展長照醫療服務，陳瑞聰指出，仁寶近期也取得新北市政府瑞芳礦工醫院改建 BOT 標案，未來將打造成為地方長照醫療中心，目前預計總斥資逾 10 億元用於建築、設備購買，後續則會由仁寶、合作夥伴共同營運，標案將從今年開始執行，預計 2025 年完工啟用。