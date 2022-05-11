藍天Q1 EPS 1.01元創4年新高 昆山廠復工稼動率滿載衝刺出貨

藍天 (2362-TW) 今 (11) 日公告第一季財報，高階筆電出貨暢旺下，稅後純益 5.93 億元，季增 0.5%、年增 85.4%，每股純益 1.01 元，寫 4 年新高；藍天表示，目前昆山廠復工後產能全開，加上商務、電競等需求仍佳，營運將谷底回溫。

藍天第一季營收 64.04 億元，季減 16.3%、年增 14.2%；毛利率 21.1%、季增 3.5 個百分點、年減 1.5 個百分點；營益率 9.4%，季增 3.2 個百分點、持平去年同期。

藍天表示，筆電事業第一季出貨量跟平均單價 (ASP) 都成長 15%，藍海機種銷售比重持續攀升來到 78%，推升獲利表現，而在中國的 3C 通路百腦匯以及轉投資群光百貨廣場，雖然中國爆發本土疫情，但配合各地政府疫情防控政策，租金收入仍穩健貢獻獲利。

展望第二季，藍天表示，雖然筆電事業先前受到中國封控等不利因素影響，導致產銷遞延，但目前昆山廠稼動率回升至 97%，預估 5、6 月都將產能全開，滿足客戶訂單需求，力拚上半年營收追回去年同期水準。

藍天 4 月營收 5.9 億元，月減 73.7%、年減 68.2%；累計前 4 月營收 69.94 億元，年減 6.3%。