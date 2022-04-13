〈上海封城〉廣達上海廠配合停工 仁寶昆山廠升級防疫措施

中國疫情嚴峻，繼組裝大廠和碩 (4938-TW) 證實上海、昆山廠區配合防疫停工後，全球前兩大筆電代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今(13) 日也相繼宣布中國子公司配合當地政府防疫措施，其中，廣達上海廠區配合暫時停工、仁寶則動態升級昆山子公司防控措施。

廣達表示，旗下持股 100% 的上海達功電腦配合上海市政府疫情防疫工作，暫時停工，實際復工時間將待當地政府通知，停工期間將持續與客戶、供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業，並滾動評估對財務業務影響。

值得注意的是，雖然廣達上海廠停工，但廣達多數筆電都是在重慶廠區生產，占比達約 80%，因此對筆電生產影響程度相對有限，不過中國多地封城，導致供應鏈物料、運輸嚴峻，後續恐持續影響供應鏈。

仁寶則是宣布旗下五家昆山子公司，包含昆山仁寶電子科技、昆山仁寶資訊工業、昆山仁寶信息技術、昆山仁寶數碼科技、昆山仁寶視訊電子等，都將配合當地政府動態調整升級疫情防控措施，後續將持續密切關注疫情發展，並採取應變措施，讓影響降至最低。

天風國際證券分析師郭明錤也指出，中國封城正打亂蘋果新品出貨節奏，除點名蘋果 (AAPL-US) iPhone 第二大組裝廠和碩 (4938-TW) 上海、昆山廠已停運，最快 4 月底才能復工外，廣達上海廠區也配合停工，而廣達停工將嚴重影響蘋果 MacBook 筆電出貨。