衛福部下令擴大專責病房 杏昌呼吸機獲醫院追單

不到兩周本土確診病例倍增至 5 萬例，衛福部下令專責病房要增加 30%，醫院為符合政策，陸續向廠商下訂相關醫材，尤其一張病床需要一台呼吸機，而國內醫材通路商杏昌 (1788-TW) 透露，上半年是呼吸機出貨旺季，近期確實明顯感受醫院追加貨源。

國內新冠疫情步入高峰期，衛福部考量大台北地區確診病例占比超過 6 成，下令雙北、基隆和桃園 500 床以上醫院，要將防疫專責病床占比提升至 30%，此外，新竹、苗栗、台中等也要求開設 20% 專責病房。

杏昌為國內醫療器材通路商，主要營業項目為代理血液透析耗材，以及呼吸機等急重症產品。公司表示，醫院端針對呼吸機的標案都集中在上半年，原預期今年疫情趨緩，加上去年主要出貨衛福部大型標案、墊高基期，成長幅度有限，不過隨著醫院要提升專責病房數，客戶追單力道增強。

去年衛福部為提升醫療量能，開出近 28 萬組呼吸機與耗材標案，杏昌拿下近 3 分之 1，也是最大得標者；杏昌指出，去年呼吸機主要交貨主管機關，預期今年將多出貨給私人醫院，再者，呼吸機毛利率高於公司平均，有望進一步推升營運成長。

杏昌因部分呼吸機遞延至第一季交貨，推升今年首季稅後純益 9198 萬元，季增 1.39%、年增 12.5%，每股純益 2.29 元，創同期新高。

法人表示，呼吸機出貨給醫院後，需經過驗收才能認列營收，若醫院呼吸機訂單順利第二季完成交機，且血液透析耗材穩定增長，估杏昌本季營運有望優於上季。

杏昌 4 月營收 3.16 億元，月減 7.42%、年增 6.83%；前 4 月營收 12.98 億元，年增 10.21%。