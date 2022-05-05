成衣雙雄Q1獲利靓 儒鴻、聚陽同創單季新高

成衣雙雄今 (5) 日同步公告第一季財報，儒鴻 (1476-TW) 稅後純益 17.9 億元，季增 37.4%、年增 31.9%，每股純益 6.53 元，寫歷史單季新高；聚陽 (1477-TW) 稅後純益 8.93 億元，季增 33.6%、年增 37.4%，每股純益 3.69 元，也是歷史單季最佳。

儒鴻第一季營收 101.78 億元，季增 3.3%、年增 23.8%；毛利率 26.8%，季增 2.2 個百分點、年減 1.9 個百分點；營益率 21.6%，季增 5.5 個百分點、年增 1.4 個百分點。

儒鴻第一季在遞延訂單以及漲價效益下，不僅營收衝高，也帶動毛利率回升，公司表示，目前訂單已經接到第四季，全年營收及獲利可望同步成長，營運將續創新高。

聚陽第一季營收 79.71 億元，季增 4.6%、年增 16.9%；毛利率 26.1%，季增 2.3 個百分點、年增 2.5 個百分點；營益率 14%，季增 3.7 個百分點、年增 2.3 個百分點。。

聚陽表示，第一季在毛利率較佳的機能運動服飾出貨暢旺，占比提升至 7 成下，推升毛利率衝上新高，帶旺整體獲利表現。

聚陽今日也公告 4 月營收 23.12 億元，月減 9.5%、年減 1.4%，公司說明，主要是受到上海封控，導致船期遞延，但到 5 月就可補上；累計聚陽前 4 月營收 102.84 億元，年增 12.2%。