〈儒鴻法說〉原料成本壓力降 ASP提升毛利率穩步向上

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 發言人羅仁傑今 (10) 日表示，目前原料成本對製造端的壓力已漸舒緩，加上平均單價 (ASP) 提升、新台幣貶值等因素下，毛利率會越來越好。

羅仁傑指出，原料在去年到今年初呈現大漲，但現在看起來已經過了高峰，幾個主要原料如聚酯纖維、尼龍 6/66 等，從 3 月至今都呈現下跌趨勢，壓縮毛利率的情況大幅舒緩。

此外，儒鴻外發比重降低，也有助成本優化，羅仁傑表示，外發率從去年第四季 65%，到今年第一季 5 成，預計第二、三季可望再下降，由於外發工繳較高，比重降低有助成本改善，而儒鴻外發率普遍會落在 45-55% 之間，變化受訂單多寡影響，因此在客戶上修訂單下，第四季外發率可能會回升。

在 ASP 方面，羅仁傑表示，以美金來看，布料 ASP 首季就提升雙位數、成衣也有高個位數成長，加上新台幣走貶，更有利 ASP 進一步提升，也會幫助毛利率表現；儒鴻前 4 月布料營收成長 4 成、成衣成長 13%。

至於印尼擴廠進度，羅仁傑透露，成衣廠一期已經投產，月產能 70 萬件，年底將達 100 萬件；第二期預計 7、8 月完工，明年首季開出 50-60 萬件，第二季 100 萬件，預計明年下半年總產能 240 萬件將全數開出，且了 NIKE 外，羅仁傑表示，印尼廠未來也會生產其他客戶產品，都在進行廠區審核中，目前儒鴻整體成衣產能約 1200­-1300 萬件。

至於印尼布廠則將在明年成衣廠二期量產後啟動建造，規劃月產能 100 萬公斤，羅仁傑透露，目前越南布料產能三期擴建告一段落，因此還有產能可因應在印尼新廠蓋好前的客戶訂單需求。